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Повторний штурм Києва: чи будуть росіяни знову наступати на столицю України

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Київ Новина оновлена 10 квітня 2022, 00:26
Київ

Російські війська не підуть на Київ ще раз, але поки що повертатися до міста рано

Окупанти швидше за все більше не повторюватимуть спроб штурмувати Київ, однак повністю виключати таку ймовірність поки що не можна.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, передає Defense News.

Він зазначив, що російський кривавий диктатор володимир путін розраховував на швидке захоплення української столиці, але помилився у своїх розрахунках.

"Я думаю, що путін, ймовірно, відмовився від своїх зусиль із захоплення столиці", — зазначив Остін, але додав, що росія тепер концентруватиме зусилля на захопленні та утриманні східних та південних областей України.

Такої ж думки дотримується і радник голови Офісу президента Олексій Арестович, який заявив, що росіяни здатні на будь-яку дурість. Тому він залишив ймовірність 1%, що окупанти знову спробують штурмувати Київ після того, як залишили свої позиції.

Він назвав "великою тупістю" можливу витівку росіян залишити свої позиції після поразки та знову спробувати їх зайняти. За його словами, простіше було б їх утримувати.

Водночас прем’єр Британії Борис Джонсон під час брифінгу у Києві висловив думку, що виведення російських військ із Київської області це тимчасове явище.

Варто зазначити, що хоч окупанти й залишили Київщину, але місцева влада поки що повертатися до столиці та області не рекомендує.

У КМДА кажуть, що загроза ракетних ударів все ще існує, а городяни мало не чують щоденно звуки сирен. Крім того, у Києві продовжуються пошуки диверсійних груп противника, а в області ведуться роботи з розмінування територій.

Теги:
#Україна #Київ #Київська область #Росія
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