Вибивали двері кувалдою та крали веліки: як росіяни мародерили квартири в Ірпені (відео)

Окупанти здатні лише на руйнування та військові злочини

У мережі з’явилося відео з камер спостереження в одному з будинків уже звільненого Ірпеня Київської області, де до цього кілька тижнів орудували російські військові, займаючись грабунком та мародерством. Судячи з дати на плівці, атаку на квартири українців окупанти здійснили 24 березня.

Відеозаписи опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний | Kyiv Operative" у неділю, 10 квітня.

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Замість гвинтівок та іншої зброї ворожі солдати схопилися за кувалди, якими вибивали двері, що сподобалися, і виносили з житла найбільш цінні, на їхню думку, речі. При цьому видно, що багато з військовослужбовців вперше займаються подібним, бо "досвідченіші товариші" вчили інших, куди саме варто бити, аби двері швидше піддалися натиску.

Цікавим є те, що окупантів зацікавили навіть спортивні велосипеди, які були прив’язані в коридорах будинків. Щоправда, питання, куди саме військові могли б сховати такий транспорт, залишається відкритим.

У мережі вже жартують, що подібну техніку вони могли використовувати для втечі, аби було швидше, ніж танком або БМП. Також українці вражені тим, наскільки бідними є росіяни, якщо опускаються до крадіжки.

Нагадаємо, "Телеграф" публікував ексклюзивний фоторепортаж із напівзруйнованого Ірпеня після його звільнення. Наш кореспондент на власні очі бачив, на що "рускій мір" перетворив одне з найкрасивіших містечок Київщини за лічені тижні, і зафіксував це для історії.