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Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ворзель з’єднали зі столицею тимчасовим насипним мостом – Тимошенко

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ворзель з’єднали зі столицею тимчасовим насипним мостом – Тимошенко Новина оновлена 11 квітня 2022, 11:09

У Романівці за 5 днів цілодобової роботи дорожники звели насипний міст, який тимчасово забезпечить проїзд між містами Ірпінь, Буча, Гостомель та Ворзель і столицею.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, до робіт над створенням переправи було залучено 50 людей та більш як 40 одиниць техніки: екскаватори, бульдозери, грейдери, навантажувачі та катки.

"Протяжність насипного тимчасового мосту – 245 м, ширина – 9 м. Для його побудови використали понад 9 000 тонн насипних матеріалів", – зазначив Тимошенко.

Він зазначив, що це дозволить швидше здійснювати доставку гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів до визволених від російської окупації міст.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко розповів, що інфраструктура звільнених від загарбників міст Київщини за завданням Президента Володимира Зеленського буде відновлена в найкоротші терміни.

Теги:
#Війна #Київщина #Мости #Кирило Тимошенко
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