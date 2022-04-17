Росіяни обстріляли ракетами об’єкти під Києвом: що відомо (відео)

Вибухи чули й у самому Києві

Вранці в неділю, 17 квітня, російські військові провели ракетний обстріл Броварів під Києвом, внаслідок чого було завдано пошкоджень інфраструктурі міста.

Про це у своєму зверненні розповів міський голова Ігор Сапожко.

"З самого ранку були потрапляння до низки інфраструктурних об’єктів у нашій громаді. Прошу зберігати спокій. Можливі перебої з електроенергією та водопостачанням. Усі служби працюють у посиленому режимі", — наголосив він.

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Чиновник також закликав людей зберігати спокій. Інформації про постраждалих та масштаби руйнувань поки що немає.

Варто зауважити, що з 05:25 у Києві та Київській області була повітряна тривога, і близько 7-ї ранку на лівому березі столиці почули вибухи, після чого сирени припинилися.

Місцеві жителі публікували відео чорних стовпів диму, само собою зацензурених так, щоб не можна було визначити, куди були влучення.

Як відомо, російські військові вже кілька тижнів повністю вийшли з території Київської області, але в останні дні все активніше здійснюють ракетні обстріли міст у різних областях України.

Як повідомляв "Телеграф", американські канали попереджають, що найближчими днями росія може активно піти в наступ.