Київщина: дорожники почали розчищати в'їзд до Ворзеля

Затишне передмістя Києва окупанти перетворили на згарище

На в'їзді до Ворзеля після розмінування дорожники розпочали розчищати дорогу. Попереду – розчистка усіх вулиць міста. Про початок робіт повідомили в Укравтодорі.

"Затишне передмістя Києва російські окупанти перетворили на звалище та згарище. Та навіть після навали ворога місто має повернутися до життя. Вулиця за вулицею, кілометр за кілометром, після ретельного розмінування, Ворзель буде прибрано", — йдеться у повідомленні Держагентства автомобільних доріг.

В Укравтодорі сподіваються, що прибирання Ворзеля пройде також у стислі терміни, як це відбувалося в інших населених пунктах Київщини, звільнених від окупації військами держави-терориста росії.

За даними агентства, наразі вже прибрано 111,7 км вулиць в Ірпені, 27,9 км – у Бучі та 18,3 км – у Бородянці.

Разом з розчищенням вулиць триває також активне спорудження тимчасових переправ. Такі переправи вже працюють на трасі М-06 Київ — Чоп у селі Стоянка, на дорозі Р-02 Київ — Іванків — Овруч у селі Катюжанка та на під'їзді до Ірпеня на дорозі Р-30 у селі Романівка.

В Укравтодорі також повідомили, що частково вже відновлено рух зруйнованим мостом у смт Бородянка на трасі М-07 Київ — Ковель – Ягодин, у селі Демидів на дорозі Р-02 Київ — Іванків — Овруч (об’їзд через дамбу с. Козаровичі), у смт Іванків на Р-02 (рух по ґрунтовому під’їзду до понтона) та у селі Рудня Шпилівська на дорозі Р-02. Тут зруйновану переправу через ріку Таль можна об’їхати вулицями села.

Ще тривають роботи на низці переправ у складі доріг М-07 Київ — Ковель — Ягодин та Р-02 Київ — Іванків — Овруч.

Також в активній фазі перебуває розчищення автошляхів державного значення. Як повідомили в Укравтодорі, наразі в межах Київської області вже повністю очищена траса М-06 Київ-Чоп.

Техніка продовжує працювати на дорогах: М-07 Київ — Ковель — Ягодин; Р-30 Під’їзд до м. Ірпінь; Т-10-01 Ворзель — Забуччя -/Київ-Чоп/; Т-10-02 Демидів – Гостомель та Т-10-19 Феневичі — Бородянка — Макарів — Бишів.

Загалом від початку квітня, за даними Укравтодору, підрядні організації очистили вже 305,5 кілометрів доріг та вулиць Київщини.

Нагадаємо, раніше про відкриття руху тимчасовою переправою біля Стоянки на трасі Київ-Чоп повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.