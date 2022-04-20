У Києві чоловік після довгої втечі від війни "оселився" під чужим балконом: "Бо тут є стіни і не стріляють"

Чоловік вважає, що він "в безпеці", адже тут не стріляють.

Київська область кілька тижнів потерпала від звірств російських окупантів, які нищили міста та населення у них. Декому з українців пощастило врятуватися втечею, однак прихисток ці люди втратили. Один з чоловіків втік від війни до Києва й оселився під балконом багатоповерхівки.

Про нього розповіла користувач Facebook Віра Тимошенко.

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За словами жінки, чоловік втікав з Київської області з міста, де було на той час дуже гаряче. На шляху до Києва він де тільки не мандрував, а потім прилаштувався під балконом однієї зі столичних багатоповерхівок.

"Тепер спить "в безпеці", бо тут є стіни і не стріляють під чужим балконом. Занесла їжі. І трохи добра. Будемо допомагати, як зможемо", — написала жінка.

Біженець з Київщини оселився під балконом багатоповерхівки у Києві

Нагадаємо, що на сьогодні серед українців налічується 10 мільйонів біженців — близько шести мільйонів виїхало за кордон, тоді як чотири мільйони були змушені переїхати всередині країни.

При цьому кожен з громадян України, який має проблеми з житлом, харчуванням або роботою внаслідок військової агресії росії проти України, може отримати допомогу від держави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що компанія Wise, яка займається електронними переказами коштів, спростила процедуру зберігання, поповнення та проведення розрахунків у різних валютах для біженців з України.