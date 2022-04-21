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У Бучі розпочато встановлення вікон у будинках, які постраждали під час воєнних дій – Тимошенко

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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У Бучі розпочато встановлення вікон у будинках, які постраждали під час воєнних дій – Тимошенко Новина оновлена 21 квітня 2022, 18:06

Паралельно триває і відновлення електропостачання

У Бучі, що на Київщині, розпочато заміну пошкоджених під час бойових дій вікон. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Гостомель – продовжується прибирання міста", – додав він.

Тим часом, за інформацією Укравтодору, у Бучі вже привели до ладу 33,8 км вулиць, а в Гостомелі – 4,25 км. Так само проводять прибирання і в Ірпені, Бородянці та Ворзелі. Всього в Київській області вже розчищено 302,6 км доріг та вулиць, а до робіт було залучено 380 працівників та 130 одиниць техніки.

Паралельно триває і відновлення електропостачання у звільнених від окупантів населених пунктах Київщини.

"За минулу добу електромонтери полагодили частину мереж середньої та низької напруги у 26 населених пунктах області і повернули світло для 1 390 родин у Київській області", – повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

За його словами, повністю відновлені мережі 10 кВ у Ладижичах та частково у селах Гута Межигірська та Синяк Вишгородського району. Також у Бучанському районі частково відновлені лінії 10 кВ у смт Макарів і Ворзель та селах Михайлівка-Рубежівка і Калинівка. Більше того, електромонтери вже під’єднали до електромережі амбулаторію і сільраду в смт Гостомель.

"Без світла залишаються 119 населених пунктів та 76 тисяч домогосподарств у Київській області", – додав обласний очільник.

Теги:
#Війна #Київщина #Кирило Тимошенко #Відновлення
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