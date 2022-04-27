У Пущі-Водиці під Києвом знешкоджено 20 вибухонебезпечних предметів, влада закликає до обережності

У пристоличній Пущі-Водиці, відомій розташуванням державних дач, піротехніки знешкодили 20 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Нагадую, що відвідувати місця відпочинку в лісо-паркових зонах заборонено, а якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не чіпайте його, а телефонуйте відразу до 101", – зазначив він.

За словами Тимошенка, дорожники Київщини активно відбудовують зруйновані мости та дороги, і станом на зараз розчищено 170 км доріг області. Також відновлено рух на 11 тимчасових переправах.

"Понад половина будинків регіону знову зі світлом, заживлено понад 80 тисяч абонентів. Повністю або частково відновлено розподіл газу у 106 населених пунктах Київщини. У селищі Бородянка забезпечено водопостачанням майже 30% споживачів, зокрема вода є і в лікарні. У селищах Нове Залісся та Пилиповичі водопостачання відновлене повністю", – проінформував він.

Заступник керівника Офісу Президента також додав, що у Київській області зруйновано понад 2 тисячі будівель.

У разі пошкодження будинку, квартири чи іншого майна громадяни можуть зареєструвати відповідну заявку через застосунок Дія та звернутися до органів місцевого самоврядування або військової адміністрації. Після того, як реєстрацію буде завершено, треба звернутися до кримінальної поліції для відкриття кримінального провадження за фактом знищення або пошкодження майна, нагадує Тимошенко.

"Урядом розробляється питання компенсації. А експерти здійснюють візуальні огляди пошкоджених об’єктів", – говорить він.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що у Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях деокуповано більше 900 населених пунктів.