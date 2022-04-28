Затоплення села під Києвом допомогло врятувати столицю від окупації: кадри з Демидова від NYT

Жителі села Демидів Київської області уповільнили наступ армії рф до столиці

Навколо Демидова, села на північ від Києва, жителі борються з наслідками сильної повені, яка за звичайних обставин стала б ще одним нещастям для людей, які зазнали нападу росії.

Демидів опинився у воді після навмисного руйнування місцевими греблі на річці Ірпінь у місці її впадання у Київське водосховище. Як пише видання The New York Times, це фактично допомогло зупинити наступ окупантів на столицю.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Внаслідок руйнування дамби та затоплення села "створило трясовину, яка запобігла атаці російських танків на Київ і виграла дорогоцінний час армії для підготовки оборони".

"Усі все це розуміють, і ніхто ні на секунду не шкодує про це", — кажуть місцеві жителі, які заплатили ціну річками паводкової води, яка поглинула багато будинків.

The New York Times опублікувало фото та відео із села Демидів, яке виявилося затопленим під час окупації росіянами.

Раніше повідомлялося, що російські ракети та реактивні снаряди, які знищували інфраструктуру та жителів міст у Київській області, були запущені з великої російської бази, захованої у лісі приблизно за 4 кілометри від Гостомеля. Українські спецпризначенці показали журналістам, що залишилося від лісового табору загарбників.