Рус

Перекриттів як не було: що стало з багатоповерхівкою у Києві після "прильоту" ракети (репортаж)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
540
Масштаби пошкоджень від ракетного обстрілу столиці вражають Новина оновлена 29 квітня 2022, 14:05
Масштаби пошкоджень від ракетного обстрілу столиці вражають

Кияни щойно почали повертатися до нормального життя, як знову прилетіло

Не встигли жителі Києва відійти від спроб штурму української столиці російськими окупантами, як їм на голови знову почали падати ворожі ракети, — так, увечері 28 квітня було підірвано житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі, внаслідок чого постраждало багато людей, а журналістка Віра Гирич і загинула під завалами.

Кореспондент "Телеграфу" побував на місці подій та показав на фото, що стало з будинком після прильоту "руського миру".

Нагадаємо, що ввечері 28 квітня кияни почули два вибухи, після яких почалася серйозна пожежа. Влучення сталося у нижні поверхи малонаселеної багатоповерхівки неподалік оборонного заводу "Артем", в який, швидше за все, окупанти і цілилися.

Оперативно про головне читайте у нашому Телеграмі

Стріляли вони із боку тимчасово окупованого українського Криму.

Перші поверхи сильно постраждали, через що тіло жертви змогли знайти вже лише вранці.

На цьому фото добре видно масштаби пошкоджень
На цьому фото добре видно масштаби пошкоджень
У мережі пишуть, що ця маленька машинка належала загиблій журналістці
У мережі пишуть, що ця маленька машинка належала загиблій журналістці
Інші авто теж сильно зачепило вибуховою хвилею
Інші авто теж сильно зачепило вибуховою хвилею

Крім того, близько десятка людей було поранено, чотирьох із них довелося госпіталізувати.

На місці працюють усі необхідні служби
На місці працюють усі необхідні служби
У будинку буквально зяють дірки
У будинку буквально зяють дірки
Стіни позносило
Стіни позносило
Відновлювати доведеться багато
Відновлювати доведеться багато
Рятувальники досі розбирають завали
Рятувальники досі розбирають завали
Всюди розбите скло
Всюди розбите скло
Схоже, що на перших поверхах була стоматологія
Схоже, що на перших поверхах була стоматологія
Головне у всьому цьому кошмарі - зберігати спокій
Головне у всьому цьому кошмарі - зберігати спокій

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як змінилися вулиці Бучі завдяки горезвісному "руському миру".

Теги:
#Київ #Репортаж
Захід робить ставку на Україну, бо тільки так можна зірвати плани путіна
Статті
Захід робить ставку на Україну, бо тільки так можна зірвати плани путіна
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Захід робить ставку на Україну, бо тільки так можна зірвати плани путіна
Захід робить ставку на Україну, бо тільки так можна зірвати плани путіна
Дата публікації
Категорія
Окупантів потроху відтісняють на Харківщині
ЗСУ звільнили стратегічно важливий населений пункт під Харковом (мапа)
Дата публікації
Категорія
Масштаби пошкоджень від ракетного обстрілу столиці вражають
Перекриттів як не було: що стало з багатоповерхівкою у Києві після "прильоту" ракети (репортаж)
Дата публікації
Категорія
Тіло було виявлено у Новоайдарі
На Донбасі вбито відомого колаборанта: що дізналася розвідка
Дата публікації
Категорія
Окупаційні війська продовжують бити по Україні ракетами
Війна - день 65: росіяни криють ракетами Київ та Харків, а США ухвалили ленд-ліз