Перекриттів як не було: що стало з багатоповерхівкою у Києві після "прильоту" ракети (репортаж)

Кияни щойно почали повертатися до нормального життя, як знову прилетіло

Не встигли жителі Києва відійти від спроб штурму української столиці російськими окупантами, як їм на голови знову почали падати ворожі ракети, — так, увечері 28 квітня було підірвано житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі, внаслідок чого постраждало багато людей, а журналістка Віра Гирич і загинула під завалами.

Кореспондент "Телеграфу" побував на місці подій та показав на фото, що стало з будинком після прильоту "руського миру".

Нагадаємо, що ввечері 28 квітня кияни почули два вибухи, після яких почалася серйозна пожежа. Влучення сталося у нижні поверхи малонаселеної багатоповерхівки неподалік оборонного заводу "Артем", в який, швидше за все, окупанти і цілилися.

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Стріляли вони із боку тимчасово окупованого українського Криму.

Перші поверхи сильно постраждали, через що тіло жертви змогли знайти вже лише вранці.

На цьому фото добре видно масштаби пошкоджень

У мережі пишуть, що ця маленька машинка належала загиблій журналістці

Інші авто теж сильно зачепило вибуховою хвилею

Крім того, близько десятка людей було поранено, чотирьох із них довелося госпіталізувати.

На місці працюють усі необхідні служби

У будинку буквально зяють дірки

Стіни позносило

Відновлювати доведеться багато

Рятувальники досі розбирають завали

Всюди розбите скло

Схоже, що на перших поверхах була стоматологія

Головне у всьому цьому кошмарі - зберігати спокій

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як змінилися вулиці Бучі завдяки горезвісному "руському миру".