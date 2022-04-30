Кияни "полюють" на бензин: біля заправок величезні черги, доходить до скандалів (відео)

На деяких АЗС відсутній дизель

У Києві вже другий день поспіль спостерігаються величезні проблеми із можливістю заправити машину. Водії виїжджають з дому заздалегідь, щоб відстояти кілька годин у кілометрових пробках для отримання заповітних кількох літрів бензину. Подекуди градус напруги настільки високий, що навіть спалахують конфлікти.

Докладніше про те, що відбувається в столиці 30 квітня, розповідає "Телеграф".

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"Сезон полювання" на пальне кияни відкрили від самого ранку, що не вберегло місто від величезних заторів на під’їздах до АЗС. За словами користувачки Facebook Наталії Запольської, за годину та сорок хвилин їй вдалося просунутися у подібній черзі лише на 20 метрів.

При цьому автолюбителька виїхала з дому раніше, ніж планувала; тож що вже говорити про тих, хто любить поспати.

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У більшості випадків водії можуть розраховувати на заливання у бак 10 літрів бензину. На окремих заправках відсутній дизель. Там, де його ще можна знайти, вартість цього пального злетіла вище 40 гривень за літр.

Судячи з повідомлень у соцмережах, багато водіїв маршрутних таксі взагалі заправлялися ще засвітло, щоб мати фору. Вже традиційно від черг це не врятувало.

Деякі водії настільки не витримують напруги та обмежень, що навіть починають скандалити один з одним. При цьому поліція відмовляється виїжджати на виклики, аргументуючи це відсутністю необхідного для машин пального.

Проблеми з наявністю бензину та дизеля настільки ускладнюють роботу столиці, що фахівці навіть створили спеціальну онлайн-карту. З її допомогою можна дізнатися, де та які заправки працюють. В окремих випадках навіть вказані номери телефонів — для уточнення актуальної інформації.

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