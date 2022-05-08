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Сховали цінні речі від солдатів рф: жителька Ірпеня розповіла, як їй допомогли незнайомці

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Ірпінь вже більше місяця не перебуває під окупацією Новина оновлена 08 травня 2022, 12:38
Ірпінь вже більше місяця не перебуває під окупацією

Людство багатьох українців у війну вражає

В Ірпені, де кілька тижнів бешкетували російські окупанти, люди ховали цінні речі в чужих будинках. Така поведінка захоплює, якщо враховувати, що загарбники орудували кувалдами та ломами, аби залізти у квартири та винести звідти все, що сподобалося.

Дивовижною історією допомоги від незнайомців поділилася користувач Facebook Тетяна Давиденко.

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами жінки, вона є жителькою Ірпеня. Через війну разом із сім’єю Тетяна була вимушена залишити дім та вирушити за кордон. Зараз же "провідати" рідні краї вирушили її брат і чоловік, які й поділилися з нею незвичністю побаченого.

"Заходиш за два місяці додому в Ірпені, а там усю техніку вкрали... Ми так подумали, побачивши, на перший погляд, що немає ні техніки, ні нічого цінного. Усі кидали як було, — розповідає Тетяна. — Але насправді хтось зайшов до нас додому і поховав цінні речі, уявляєте?"

Тетяна Давиденко з Ірпеня
Тетяна Давиденко з Ірпеня

Як пояснює українка, небайдужі люди приховали телевізор зі стіни на дивані, а дрібну техніку поклали до дитячого ліжечка.

Також добрі самаритяни заклеїли вікна у будинку — щоб уберегти від ймовірних наслідків вибухової хвилі снарядів — і при цьому не "позарилися" навіть на продукти в холодильнику. Залишилися цілими і гроші, які ще до війни були презентовані одному з родичів Тетяни.

"Я досі не можу повірити. Українці — ви неймовірні! Дякую, незнайомцю, сподіваюся, ти і твої рідні в безпеці. Молюсь за тебе і всю нашу Україну", — резюмувала жінка.

Цікаво, що в коментарях виявилися люди, які так само чинили по відношенню до своїх сусідів — намагалися хоч якось урятувати чуже майно від безсовісних російських злодіїв-солдат. Інші просто пишуть про те, наскільки їх розчулила подібна турбота про ближнього свого.

Нагадаємо, що Ірпінь було звільнено від російської окупації 28 березня. Цілком ворожу армію вдалося вибити з-під Києва 2 квітня. На жаль, у багатьох містечках поблизу столиці було виявлено жахливі наслідки перебування загарбників — розстріляні люди, братські могили та розкрадені будинки.

Кореспондент "Телеграфа" побував в Ірпені через кілька днів після його звільнення, на власні очі переконавшись, наскільки буває руйнівним "російський світ". Ексклюзивний репортаж можна переглянути за посиланням.

Теги:
#Україна #Київська область #Росія #Допомога #Війна #Ірпінь
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