Перший суд над російським окупантом: обвинувачений зробив заяву

Російський солдат визнав свою провину у суді

У Києві у середу, 18 травня, проходить перше судове засідання над російським солдатом Вадимом Шишімаріним, якого підозрюють у вбивстві цивільного у Сумській області. Росіянин виступив у суді із заявою, під час якої повністю визнав свою провину.

Про це з зали Солом'янського суду Києва повідомляє кореспондент "Телеграфу".

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У ході судового засідання прокурор зачитав короткий обвинувальний акт, після чого суддя запитав у підозрюваного, чи визнає він провину? Росіянин відповів ствердно. Суддя уточнив: Повністю? Шишімарін підтвердив.

Крім того, російський солдат заявив про готовність дати свідчення у цій справі.

Російський солдат Шишімарін на суді визнав провину за вбивство мирного українця

Варто зазначити, що Вадим Шишімарін — 21-річний солдат четвертої танкової Кантемирівської дивізії Московської області. Росіянина звинувачують у вбивстві 62-річного жителя села Чупахівка Сумської області. У матеріалах справи зазначається, що 28 лютого (на 4-й день російського вторгнення в Україну) колону, в якій був Шишімарін, розбили ЗСУ, після чого солдат ще з чотирма окупантами втікав мирними селами. Солдати обстріляли приватний автомобіль з автоматів, викрали його, а під час втечі їх помітив мирний українець. У цей момент Шишімарін отримав наказ від сержанта вбити цивільного, і солдат вистрілив українцю в голову з автомата Калашникова.

За скоєне російському окупанту загрожує від 10 років до довічного ув'язнення. Додамо, що це перший суд проти військовополоненого в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що майже всі злочини російських окупантів на українських землях пронизані жорстокістю та цинізмом, однак деякі з них вражають настільки, що не вкладаються в голові адекватних людей. Так, російський військовий зізнався своїй матері, що він розстріляв полоненого в спину за те, що той хотів в туалет.