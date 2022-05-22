На Житомирщину прилетіла ракета, ще одну збили під Києвом: у мережі побачили "привіт" Дуді від путіна

Ракетні атаки розпочалися під час перебування Дуди у парламенті.

У неділю, 22 травня, крилатими ракетами атакували Київська та Житомирська область. Деякі пов’язують вогонь окупантів із приїздом польського лідера Анджея Дуди до Києва — як спробу залякати союзників, котрі найбільш тісно підтримують Україну.

Подробиці атаки повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію із місцевих джерел.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

На Київщині снаряд оперативно було збито засобами протиповітряної оборони. Уламки крилатої ракети впали над Бучанським районом, деякі з них потрапили на городи до жителів місцевих сіл. Їхні знімки вже розлетілися по мережі.

Так виглядає шматочок "привіту" росіян для Дуди

Відео із наслідками роботи наших спеціалістів ППО у своєму Telegram-каналі опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. У небі видно характерні для збитих ракет смуги.

Користувачі мережі справді припускають, що ракета над Київщиною призначалася для залякування польського президента.

На Житомирщині, на жаль, без "прильотів" не обійшлося. Було чути щонайменше два вибухи в області. Пізніше виявилося, що окупанти вдруге за останні пару днів атакували місто Малин. Інформацію про ракетний удар підтвердив мер міста Олександр Сітайло.

Над Малином піднімається чорний дим

Інформації про руйнування та кількість постраждалих поки що немає, дані уточнюються.

Нагадаємо, що раніше Малін постраждав від атаки російських військових уранці в п’ятницю, 22 травня. У населеному пункті зафіксували три "прильоти", внаслідок яких значно постраждала мирна інфраструктура — щонайменше п’ятдесят будинків.