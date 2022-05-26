Чи є загроза для Києва: Кличко на форумі в Давосі відповів

Небезпека для столиці України все ще є

У четвер, 26 травня, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що російські окупанти все ще мають на меті захопити Київ — це їх ціль на шляху до захоплення всієї України.

Як передає CNN, про це мер української столиці заявив під час економічного форуму у Давосі.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

За словами Кличка, Росія планує захопити всю Україну, а головною метою окупантів є Київ. Мер столиці зазначив, що російська влада чинить в Україні справжній геноцид, а не "спецоперацію", як вони про це говорять.

Міський голова Києва також додав, що Україна захищає не лише свій суверенітет, а й всіх однодумців.

"Ми захищаємо не лише наші сім'ї, ми захищаємо всіх вас…Ми захищаємо вас, тому що у нас однакові цінності", — заявив Віталій Кличко.

Він додав, що війна в Україні — це небезпека для Європи та всього світу, після чого закликав представників країн до "швидких рішень", зокрема, щодо надання нашій країні необхідної оборонної зброї.

Нагадаємо, що на думку засновника групи незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team Руслана Левієва, росія не зможе повернутися до початкового плану із захопленням Києва. Ворожій армії для цього не вистачить ресурсів.

Також "Телеграф" повідомляв, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна реалізує своє право на самооборону і сама визначатиме, на яких умовах завершиться війна.