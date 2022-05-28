Новий наступ росії на Київ: у МВС оцінили ймовірність та назвали умову

Столиця України, схоже, не є цілю росіян

Сил для повторного наступу на Київ у окупантів немає.

Про це у коментарі виданню "Страна" заявив радник голови МВС Віктор Андрусів.

Андрусів вважає, що росіяни в інформаційній війні нагнітають заявами про взяття Києва, хоча вже не мають планів щодо захоплення столиці.

"Це чисто інформаційно-психологічна спецоперація з метою нас залякати. Щоб Україна почала концентрувати війська на півночі, а не на півдні та сході, де мають бути наші контрудари. Насправді ж жодних сил для повторного наступу на Київ у росіян немає", — заявив Андрусів.

Також радник голови МВС зазначив, що через нестачу техніки для потенційного нападу на Київ окупантам доведеться розконсервувати танки часів Другої Світової, адже вже зараз вони везуть на Донбас застарілі Т-62. Андрусів вважає, що будь-який напад на столицю України приречений на провал.

"Якщо вони вже зараз везуть на фронт танки Т-62, то для того, щоб ще раз наступати на Київ, їм доведеться розконсервувати танки часів Другої Світової — Т-34. А також провести повну загальну мобілізацію. Тоді вони зможуть наступати, але результат буде ще гірше, ніж уперше", — закінчив Андрусів.

За даними російських ЗМІ, Кремль досі хоче захопити Київ.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко припустив, що росія завдасть ядерного удару по столиці. До слова, у Києві пройшла "дерусифікація" метро.