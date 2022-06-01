У Києві власники відомої мережі ресторанів виводили гроші у росію - ЗМІ

За даними слідства, співвласники мережі виводили гроші на рахунки російської компанії

Київські правоохоронці розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів з легалізації та виведення коштів у рф, війська якої вже 98 днів ведуть повномасштабний наступ в Україні.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook, а також Національна поліція на своєму telegram-каналі. Правоохоронці не називали імені мережі. За даними "Української правди", йдеться про Tarantino family (входять зокрема ресторани Муракамі, Руккола, Дрова, Варенична тощо).

Під час слідства правоохоронці встановили, що співвласники мережі ресторанів, попри введені санкції та повномасштабне вторгнення рф на територію України, продовжили виводити кошти на рахунки російської керуючої компанії. Її бенефіціарним власником є громадянин росії – відомий російський ресторатор. Щоб уникнути санкцій і створення думки, що розірвані всі бізнес-зв’язки з рф, було перейменовано назву бренду. Під час санкціонованих обшуків у головному офісі групи правоохоронці вилучили один мільйон гривень та 15 тисяч євро готівкою, а також фінансово-господарську документацію. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти та рахунки компаній.

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