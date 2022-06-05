Загроза всьому світу: з’явилися фото нового злочину росії

Одна з ракет могла спричинити катастрофу, не долетівши до Києва

Росіяни запустили ракети по Києву вранці 5 червня одразу за двома напрямками, при цьому одна з ракет пролетіла над Південноукраїнською атомною електростанцією в Миколаївській області.

Такий проліт створив велику загрозу для всього світу, оскільки навіть найменший уламок при попаданні в енергоблок працюючої АЕС міг би викликати ядерну катастрофу. Фото ракети опублікували у прес-службі "Енергоатому".

Зазначається, що проліт над Південноукраїнською АЕС було зафіксовано близько 05:30 ранку до перших вибухів у Києві. Ракета, схожа на тип "Калібр", пролетіла у бік столиці.

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Ракети схожі на "Калібр"

Навіть найменший уламок міг би викликати витік радіації

Як видно з карти, її випустили із боку Чорного моря.

Південноукраїнська АЕС на карті України

За даними командування Повітряних сил Збройних сил України, також ракети у бік Києва випустили бомбардувальники Ту-95 із акваторії Каспійського моря.

Напрямки польоту ракет у бік Києва 5 червня

Нагадаємо, що вранці 5 червня вибухи розбудили мешканців Київської, Миколаївської, Одеської та Донецької областей.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві було кілька прильотів в інфраструктурні та військові об’єкти, виникла велика пожежа, попередньо обійшлося без жертв.