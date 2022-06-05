Ракетний удар по Києву: як виглядає зруйнований росіянами завод (ексклюзивні фото)
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Кореспондент "Телеграфа" побував на ДВРЗ та показав, як виглядає зруйнований завод
Ранок 5 червня в Україні розпочався з того, що росія завдала масованого ракетного удару по ряду мирних міст. Крім Одеси та Миколаєва, потужні вибухи чули і в столиці, де було пошкоджено Дарницький вагоноремонтний завод (ДВРЗ).
Керівництво "Укрзалізниці" запросило на територію заводу журналістів, аби самі змогли побачити масштаби пошкоджень. Крім того, престур було організовано з метою спростувати заяву російського міноборони про те, що нібито на території ДВРЗ ховають українські танки.
Разом з українськими та міжнародними журналістами на території заводу побував і кореспондент "Телеграфа", який зміг зробити низку знімків
Окрім журналістів та співробітників заводу на місце також прибув народний депутат Микола Тищенко ("Слуга народу"), проте що він там робив так і залишилося незрозуміло.
Як повідомлялося раніше, масованого удару по Україні було завдано близько 5 години ранку, росіяни запустили ракети з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону. При цьому одна з крилатих ракет пролетіла над територією Південноукраїнської атомної електростанції у Миколаївській області.