"Завтра можливі будь-які сценарії": Монастирський не виключає повторного наступу рф на Київ

Київ та область готуються до можливого повторного наступу російських військ

Незважаючи на те, що наразі загрози чергового наступу російських військ на Київ немає, столиця та Київська область продовжують зміцнювати оборону.

Про це заявив 9 червня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський Agence France-Presse.

"Загрози нападу на Київ сьогодні немає", — сказав він.

При цьому Монастирський пояснив, чому українська влада так вважає, проте все одно не тільки не послаблює заходів безпеки, а навпаки — зміцнює їх.

"Поблизу білоруського кордону зосередження військ немає, але ми розуміємо, що завтра можливі будь-які сценарії", — сказав він.

Міністр наголосив, що у місті та області йде серйозна підготовка — "підготовка лінії оборони, підготовка військ", які залишаться у Києві та навколо міста.

При цьому Монастирський додав, що російські ракетні атаки та авіаудари можуть вразити столицю України будь-коли. І не лише Київ перебуває під постійною загрозою.

"Будь-яке місце в Україні може стати метою для ракетного обстрілу, зокрема Київ", — сказав він, додавши, що потенційні цілі у столиці включають урядовий квартал та історичний центр міста.

Раніше радник глави МВС України Віктор Андрусів пояснив, чому повторний наступ росіян на Київ є вкрай малоймовірним.