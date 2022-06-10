"Це щось означає": ймовірність нового наступу на Київ оцінили у Міноборони

ЗСУ переконують, що мають кілька ліній оборони на підході до Києва

У найближчому майбутньому російські окупанти навряд чи наважаться повторити спробу захопити Київ. За словами речника Міноборони Олександра Мотузяника, столиця продовжує зміцнюватися, незважаючи на відсутність видимих загроз з боку росії.

Представник міністерства у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону наголосив, що на підході до міста є одразу кілька ліній оборони. Тому дарма переживати і тим більше панікувати місцевим жителям точно не варто.

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Мотузяник нагадав, що українські захисники на початку повномасштабної війни вже відбили Київ. Із минулих дій ворога були зроблені висновки, тому оборону міста продовжують покращувати.

"Станом на сьогодні рівень захисту столиці не знизився, — заявив Олександр Мотузяник. — Ніхто руки не опустив і оборона посилюється".

За його словами, виграна перша битва за Київ "щось, та й означає". Тому ЗСУ готові до будь-яких варіантів подальшого майбутнього. При цьому повністю виключити сценарій, у якому окупанти знову ризикнуть заявитись під стіни столиці, військовослужбовці не можуть. Однак це навряд чи буде в найближчому майбутньому.

"Але рано чи пізно росія все одно може повторити такі наступальні дії", — додав спікер міністерства.

Наразі основною загрозою для киян та гостей столиці є ракетні атаки. Як уже повідомляв "Телеграф", днями засоби ППО пропустили кілька крилатих ракет, і ті приземлилися на лівому березі Дніпра у Києві. Після "прильоту" в одне з інфраструктурних підприємств міста розпочалася сильна пожежа, ліквідацією якої займалися місцеві рятувальники.

Наш кореспондент пізніше побував на місці події і зміг зафіксувати для історії, які "шрами" залишив по собі в Києві черговий "привіт" від "руского міра".