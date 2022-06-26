Росія завдала ракетного удару по Києву: щонайменше чотири вибухи (фото)

Швидше за все, є, як мінімум, один приліт по столичній інфраструктурі

Ранок неділі, 26 червня, розпочався у Києві з кількох гучних вибухів. "Вітання" від російських окупантів у вигляді крилатих ракет зустріли сили протиповітряної оборони столиці, проте повідомляється мінімум про один "приліт".

Факт обстрілу Києва підтверджують кореспонденти "Телеграфу". За їхніми словами, через деякий час після початку роботи сирен у столиці було чутно характерний для польоту ракет свист, що незабаром змінився вибухами.

Загалом кияни чули щонайменше чотири вибухи — по російських ракетах працювали засоби ППО. Наш кореспондент говорить, що особисто бачив одну з ракет, проліт якої супроводжувався дуже гучним звуком "начебто від реактивного літака".

Дим піднімається над будинками

Лунали над столицею і гомін літаків. Швидше за все, для відпрацьовування повітряних цілей, випущених противником, було піднято українську авіацію.

Вельми оперативно інформацію про вибухи у Києві підтвердив мер столиці Віталій Кличко. За його інформацією, "приліт" стався у Шевченківському районі міста, на місці зараз працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Дим видно з різних районів столиці

Нардеп Олександр Гончаренко, у свою чергу, заявив, що за неперевіреними даними у Києві є постраждалі.

UPD. Фотокореспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову вдалося побувати на місці "прильоту" у Шевченківському районі. Як відомо, крилата ракета зруйнувала багатоповерховий будинок на Лук'янівці.

Додамо, що, швидше за все, ракети летіли з боку Білорусі. Це, до речі, вже другий день поспіль, коли росія використовує білоруську територію для нанесення масових ударів з повітря по Україні. Як відомо, напередодні окупанти випустили по кількох областях понад 45 снарядів.