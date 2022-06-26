Одна з ракет, випущених по Києву, потрапила до житлового будинку: очевидці зняли відео

Остання з ракет вразила мирну інфраструктуру столиці

Ранкова ракетна атака по Києву 26 червня не обійшлася, на жаль, без прильотів. Безліч джерел, у тому числі й співрозмовники "Телеграфа", підтверджують пряме попадання крилатої ракети російських окупантів до одного з багатоповерхових будинків.

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, надзвичайна ситуація сталася у Шевченківському районі міста. Наразі на місці працюють служби порятунку, мешканців одразу кількох будинків евакуюють.

Як повідомили "Телеграфу" очевидці, приліт справді стався якраз у житлову багатоповерхівку. На місці влучання ракети почалася пожежа, густий темний дим видно з різних куточків столиці. На місці подій побував і наш кореспондент Ян Доброносов. Із затримкою публікуємо відео наслідків потрапляння в 9-поверхівку.

Евакуація людей із сусідніх будівель проводиться, судячи з усього, через потужність боєприпасу. За попередніми даними, вибух був настільки сильним, що у будинках поряд із постраждалим розбилися вікна і навіть потріскалися підвіконня.

Ось такі "привіти" приносить українцям "російський світ"

Стіна диму, що піднімається над містом, дійсно видніється за багато кілометрів.

Інформації про постраждалих та жертв поки немає. Представники спецслужб працюють над порятунком місцевих жителів.

Нагадаємо, що, ймовірно, саме ця ракета, яка потрапила до багатоповерхівки, могла бути випущена з території Білорусі. У мережі вже з’явилося відео прольоту одного із російських снарядів над територією України.

Детальну інформацію про події в Києві повідомив мер столиці Віталій Кличко під час імпровізованого брифінгу для журналістів.

Наразі по Україні нарешті почали давати відбої повітряної тривоги. Загалом вона тривала вранці неділі мінімум півтори години.

Раніше "Телеграф" розповідав, що початок суботи, 25 червня, був не менш напруженим. Російські окупанти випустили понад сорок п’ять ракет по різних населених пунктах України. Однією з найбільш постраждалих областей стала Житомирська.