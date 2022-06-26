Удар по Києву: ексклюзивні фото та відео наслідки влучення ракети в житловий будинок

Рятувальники продовжують розгрібати завали, під ними залишаються люди

Російський ракетний удар по Києву вранці 26 червня завдав значних руйнувань однієї з багатоповерхівок у Шевченківському районі столиці. Кореспондент "Телеграфа" побував на місці трагедії, знявши наслідки влучення ворожої крилатої ракети до житлового будинку.

Зазначимо, що всі фото та відео наше видання публікує з мінімум годинною затримкою, щоб уникнути ексцесів. Тим часом представники місцевої влади вже дали короткий брифінг і допустили пресу спостерігати за роботою рятувальників.

Вибух ракети був настільки потужним, що у будинку просто повністю знесло частину поверхів. Про вибиті вікна навіть говорити не варто, адже частина квартир залишилася повністю без стін.

Ось такими порожніми вікнами-очницями тепер будинок дивиться на столицю.

Балкона не залишилося, але фіранки продовжують виконувати своє завдання

Як відомо, для початку рятувальникам довелося працювати над евакуацією місцевих жителів, а також ліквідацією пожежі.

Дим справді був дуже помітним

Дим, що піднімався над розбитою багатоповерхівкою, було видно з різних районів Києва за багато кілометрів.

Це виглядає зловісно

Наразі кияни намагаються врятувати хоча б частину своїх речей із зруйнованих квартир, хоча їх і просять не заважати пошуковій операції. Справа в тому, що під завалами все ще лишається частина людей, які мирно перебували у власних квартирах, коли російська ракета потрапила в багатоповерхівку.

Рятують найдорожче

Речі теж потрібні

Рятувальники працюють, не покладаючи рук

За словами мера Києва Віталія Кличка, розбір завалів продовжується, з-під них долинають голоси постраждалих. Офіційної інформації про загиблих людей поки немає, хоча окремі Telegram-канали повідомили про мінімум одну жертву.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав всю наявну на цей момент інформацію про ракетний удар по Києву в один матеріал. Тут і інформація про постраждалих, і про шкоду, заподіяну окупантами.