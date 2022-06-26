Удар по Києву: ексклюзивні фото та відео наслідки влучення ракети в житловий будинок
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Рятувальники продовжують розгрібати завали, під ними залишаються люди
Російський ракетний удар по Києву вранці 26 червня завдав значних руйнувань однієї з багатоповерхівок у Шевченківському районі столиці. Кореспондент "Телеграфа" побував на місці трагедії, знявши наслідки влучення ворожої крилатої ракети до житлового будинку.
Зазначимо, що всі фото та відео наше видання публікує з мінімум годинною затримкою, щоб уникнути ексцесів. Тим часом представники місцевої влади вже дали короткий брифінг і допустили пресу спостерігати за роботою рятувальників.
Вибух ракети був настільки потужним, що у будинку просто повністю знесло частину поверхів. Про вибиті вікна навіть говорити не варто, адже частина квартир залишилася повністю без стін.
Як відомо, для початку рятувальникам довелося працювати над евакуацією місцевих жителів, а також ліквідацією пожежі.
Дим, що піднімався над розбитою багатоповерхівкою, було видно з різних районів Києва за багато кілометрів.
Наразі кияни намагаються врятувати хоча б частину своїх речей із зруйнованих квартир, хоча їх і просять не заважати пошуковій операції. Справа в тому, що під завалами все ще лишається частина людей, які мирно перебували у власних квартирах, коли російська ракета потрапила в багатоповерхівку.
За словами мера Києва Віталія Кличка, розбір завалів продовжується, з-під них долинають голоси постраждалих. Офіційної інформації про загиблих людей поки немає, хоча окремі Telegram-канали повідомили про мінімум одну жертву.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав всю наявну на цей момент інформацію про ракетний удар по Києву в один матеріал. Тут і інформація про постраждалих, і про шкоду, заподіяну окупантами.