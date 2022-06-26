путін вбиває всіх, навіть росіян: три історії постраждалих від ранкового обстрілу Києва

Ранковий ракетний обстріл Києва став темою номер один у новинах. За останні два дні інтенсивність ракетних ударів Росії по території України сильно зросла. На момент публікації відомо про п’ятьох постраждалих внаслідок влучення ракети до житлового будинку в районі столичної Лук’янівки. На жаль, одна людина загинула.

Ранковий обстріл вкотре показав, що росія веде "гру на знищення", намагаючись вбити якнайбільше українців. Сьогодні ми розповімо три історії, які нам видалися показовими. Усі троє стали жертвами ракетного удару – отримали травми та поранення.

Паспорт росії не захистить

Однією з постраждалих стала Нікітіна-Волкова Катерина Олександрівна. Вона громадянка Росії й народилася в Москві. Внаслідок удару жінку придавило бетонною плитою і лише за кілька годин її вдалося витягнути. Паспорт росіянки викинуло з квартири вибуховою хвилею, проте пізніше його знайшли рятувальники та показали журналістам. Цікаво, що документ пробито осколком ракети — як це символічно.

Паспорт росіянки пробило осколком

7-річна дочка Катерини Євгенія також отримала поранення внаслідок удару. Її госпіталізували, однак за словами бабусі, жодних серйозних травм вона не отримала. А от батько дівчинки Олексій Нікітін, на жаль, загинув.

Кейс цієї сім’ї показує, що, прикриваючись гаслами про "захист російськомовного населення", володимир путін та його армія готові вбивати жінок та дітей, мирних громадян, попри наявність у них паспортів російської федерації.

Журналістка Оксана Богданова, близько знайома з друзями Нікітіних, опублікувала карту старшого брата Олексія, Нікітіна Андрія, для тих, хто захоче перерахувати допомогу сім'ї: 5375414102897914 Нікітін Андрій Сергійович.

Втекти від "русського міра", але не зовсім

Ще одну історію показала журналістка Наталія Нагорна. Вона записала розмову із жінкою на ім’я Ірина, яка врятувала з квартири своїх вихованців. Жінка сильно перенервувала. Виявилося, що вона виїхала із Сєвєродонецька, намагаючись врятувати від російської армії. І ось російська ракета "наздогнала" її у Києві.

На жаль, таких історій багато. Досвід Маріуполя та інших міст показав, що мирних громадян убивали просто так, позбавляли будь-яких благ цивілізації, заганяючи в Середньовіччя — без води, газу, житла.

Можна припустити, що останні масовані обстріли пов’язані з отриманням Україною потужних РСЗВ HIMARS, якими вже розбили один із командних пунктів окупантів під Ізюмом.

Раніше "Телеграф" доповідав останню інформацію про ситуацію на фронтах та публікував карту бойових дій.