У Києві директор школи виявилася шпигункою рф: що їй пообіцяли за зраду

Віра киянки у російських окупантів зіграла з нею поганий жарт

У Києві співробітники Служби безпеки України накрили відразу цілу мережу російських агентів, які займаються шпигунством. Найбільш сумним є те, що частина з них — українські громадяни, завербовані окупантами за допомогою стандартних обіцянок "золотих гір". Наприклад, директор однієї зі столичних шкіл сулили високу посаду у разі захоплення Києва російською армією.

Як зазначають у СБУ, жінка уточнювала позиції бійців ЗСУ, а також тероборонців, стежила за приїздом до міста різних відомих діячів тощо. Також вона моніторила новини по Київській області, а потім усі зібрані дані надсилала через месенджери російському "керівництву".

Під час слідства правоохоронцям вдалося дізнатися, що киянка "повелася" на вмовляння через бажання відчути владу. У разі успіху росіян щодо захоплення Києва, жінку обіцяли "підвищити" від керівниці школи до "міністра освіти" у новоствореній окупаційній адміністрації.

Ця ідея так їй сподобалася, що вона стала координатором цілої мережі російських агентів по місту. Проте співробітники СБУ вміло розкрили всіх "шпигунів", після чого затримали їх голову.

Наразі матеріали справи вже направлені на розгляд суду. Якщо жінку визнають винною, їй може загрожувати до 15 років позбавлення волі або навіть довічне.

До речі, як повідомляють у СБУ, українські інформатори російських спецслужб часто повідомляли не зовсім достовірну інформацію про те, що відбувається. Цілком можливо, що така недобросовісна співпраця і відіграла свою роль у тому, що відсіч України настільки приголомшила окупантів.

Також "Телеграф" розповідав, що українським правоохоронцям вдалося знайти російського шпигуна серед нардепів.