Зважаючи на все, "рускій мір" у столиці таки не пройде

У неділю, 10 липня, у Києві на території житлового масиву "Відрадний" відбулася вулична сутичка між кількома громадянами. Жінка, якій дісталося на горіхи, за твердженнями очевидців, виявилася любителькою диктатора путіна та росії загалом. Перед бійкою вона нібито заявила, що скоро до столиці прийдуть росіяни і нарешті наведуть лад.

Втім, як повідомляє Telegram-канал "Труха Україна", подібна пропозиція не сподобалася місцевим жителям. Як і ставлення жінки до дітей, які поряд продавали всякі дрібнички, щоби зібрати гроші на потреби української армії.

Повідомляється, що перед тим, як відчути на собі гнів перехожих, торговка нібито розгромила дитячий лоток, у якому знаходилися речі на продаж. Свої дії вона пояснювала тим, що тут зазвичай сама торгує свіжою зеленню.

Як можна побачити на записі, представники сусідніх магазинчиків не погодилися з її сусідством і швидко розправилися з любителькою путіна. Спочатку їй зіпсували товар, а потім і саму облили з ніг до голови фарбою. Судячи з реакції очевидців, усі були задоволені такою реакцією на фанатку путіна.

Однак варто підкреслити, що всієї картини того, що відбувається, не відомо, як і немає інформації про початок конфлікту. Втім, якщо все справді так, як описує першоджерело, це дає надію на те, що "рускому міру" і справді нема чого робити в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про неприємний інцидент на півдні країни, коли хамовитий відвідувач вимагав у продавця говорити з ним російською мовою, пояснюючи це тим, що вони перебувають "не в Україні, а в Одесі". Втім, нагорода, як заведено, знайшла свого власника.