Влада Києва прояснила ситуацію з примусовою евакуацією

Примусової евакуації зі столиці не буде

Київська влада спростувала інформацію про підготовку до можливої обов’язкової евакуації з міста.

З відповідною заявою виступив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, передає офіційний сайт Київської міської ради. Він зазначив, що ЗМІ неправильно трактували його попередні слова і зараз ні про яку примусову евакуацію з міста не йдеться.

"Про евакуацію з Києва або з його окремих районів наразі взагалі не йде мова. Так, у кожному районі існують евакуаційні комісії, вони створені давно, на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій — від повені, до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. І ми дійсно періодично проводимо навчання, проговорюємо різні варіанти, серед яких і обов’язкова евакуація. Саме це я і мав на увазі, але, ЗМІ, на жаль, в погоні за хайпом, вирішили налякати мешканців Києва", — зазначив Ткачук.

Він додав, що система цивільного захисту міста працює у посиленому режимі, і всі екстрені служби завжди мають бути готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію. Це і є основним завданням системи, особливо зараз, коли Україна щодня зазнає ударів агресора.

Раніше повідомлялося, що у столиці провели виставку підбитої російської техніки.

Нагадаємо, на День Незалежності України до Києва несподівано приїхав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.