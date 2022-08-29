Ціна нашої свободи: у Києві вшановують пам'ять захисників України (фоторепортаж)
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Цього дня українці згадують героїв, які віддали своє життя за незалежність України.
У понеділок, 29 серпня — День пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність країни. Пам’ятний день заснував 2019 року президент України Володимир Зеленський.
Дата обрана не випадково, вона пов’язана з Іловайською трагедією 2014 року. Рівно вісім років тому після масштабних боїв під Іловайськом воїни АТО опинилися в оточенні. Бойовики та російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.
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За офіційними даними, внаслідок розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом загинуло 366 людей, 429 було поранено.
Сьогодні, на 187 день широкомасштабного вторгнення росії в Україну, пам’ятна дата набула особливого значення. Ця дата як трагічне нагадування про те, якою була ціна "домовленостей" та "переговорів" з росіянами.
Ми згадуємо всіх загиблих захисників, які віддали свої життя за незалежність та свободу нашої держави. Цей день має назавжди залишитися у пам’яті кожного українця, щоб жодна жертва не стала марною.
З самого ранку несуть квіти до Стіни пам’яті загиблих захисників України поблизу Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Вшанувати пам’ять героїв приходять, як рідні, так і прості українці.
Фото: Ян Доброносов
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний озвучив втрати української армії з початку вторгнення росії.