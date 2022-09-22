СБУ взялася за відомого київського блогера: кажуть, дискредитував ЗСУ

Блогеру загрожує 5 років ув’язнення за статтею звинувачення

Відомому київському блогеру повідомили про підозру у дискредитації бійців Збройних сил України.

Про це в четвер, 22 вересня, заявили в прес-центрі Служби безпеки України.

Слідство встановило, що зловмисник знімав провокаційні відео під час руху військових авто чи колон на території Київщини, фіксував номерні знаки та обличчя, а у своїх стримах ображав захисників.

Такі матеріали він поширював на власній платформі та у соціальних мережах, що потім використовували у своїй пропаганді й російські ЗМІ.

Варто зауважити, що СБУ не називає ім’я блогера, а на фото його обличчя розмите.

Однак на скріншотах постів видно логотип dtp.kiev.ua, яким володіє Владислав Антонов. Він має зовнішню схожість із блогером на фото СБУ, і толстовка з останнього репортажу з ним виглядає схоже.

Для порівняння, — так виглядає Влад Антонов

А ось ті самі скрини постів:

Зловмиснику вручили підозру за статтею про образу честі та гідності військовослужбовців та погрози військовим, — запобіжний захід за нею передбачає покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше за підозрою в держзраді затримали екс-главу Управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна.