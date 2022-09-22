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СБУ взялася за відомого київського блогера: кажуть, дискредитував ЗСУ

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Київський блогер знімав провокаційні сюжети про військових, які використовували на росТБ Новина оновлена 22 вересня 2022, 13:00
Київський блогер знімав провокаційні сюжети про військових, які використовували на росТБ

Блогеру загрожує 5 років ув’язнення за статтею звинувачення

Відомому київському блогеру повідомили про підозру у дискредитації бійців Збройних сил України.

Про це в четвер, 22 вересня, заявили в прес-центрі Служби безпеки України.

Слідство встановило, що зловмисник знімав провокаційні відео під час руху військових авто чи колон на території Київщини, фіксував номерні знаки та обличчя, а у своїх стримах ображав захисників.

Такі матеріали він поширював на власній платформі та у соціальних мережах, що потім використовували у своїй пропаганді й російські ЗМІ.

Варто зауважити, що СБУ не називає ім’я блогера, а на фото його обличчя розмите.

Влад Антонов, можливо, отримав підозру від СБУ за образу ЗСУ

Однак на скріншотах постів видно логотип dtp.kiev.ua, яким володіє Владислав Антонов. Він має зовнішню схожість із блогером на фото СБУ, і толстовка з останнього репортажу з ним виглядає схоже.

Влад Антонов, можливо, отримав підозру від СБУ за образу ЗСУ
Для порівняння, — так виглядає Влад Антонов

А ось ті самі скрини постів:

Зловмиснику вручили підозру за статтею про образу честі та гідності військовослужбовців та погрози військовим, — запобіжний захід за нею передбачає покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше за підозрою в держзраді затримали екс-главу Управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна.

Теги:
#Київ #СБУ #Підозра #ЗСУ #Владислав Антонов