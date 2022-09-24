Де знаходиться гора Щекавиця і що там вигадали влаштувати кияни на випадок ядерного удару

У Києві завдяки посту в Інтернеті з’явився чималий інтерес до гори на Подолі

Через повномасштабне вторгнення рф в Україну і подальшу ескалацію конфлікту у світі цілком серйозно обговорюється можливість ядерної війни. Деякі українці дивно відреагували на потенційну загрозу та запропонували провести оргію у Києві у разі найгіршого сценарію.

Користувач Twitter Наталія розповіла, що дізналася про маловідому Telegram-спільноту, учасники якої планують організувати оргію у разі ядерного вибуху. Місцем "зустрічі" було обрано гору Щекавиця у Києві. Тепер у соцмережах можна знайти безліч мемів та повідомлень на цю тему.

"Не буду вам розповідати довгу історію про те, як я про це дізналася, однак у Києві є спільнота з чатом у ТГ, яка планує у разі ядерного вибуху зібратися на Щекавиці та влаштувати оргію. Тож майте на увазі, раптом у когось з вас це нездійснена сексуальна фантазія", — повідомила Наталія.

Відразу за Подолом, огинаючи його з південного боку, знаходяться три витягнуті в одну лінію гори: Замкова гора, Щекавиця та Юрковиця. До гори Щекавиця, на якій розташовані Старообрядний цвинтар та мечеть Ар-Рахма, веде вулиця Олегівська.

Гора Щекавиця на карті Києва

Гора Щекавиця на карті Києва

Раніше у Зеленського заявили, що застосування росією ядерної зброї неможливе, адже рф не веде оборонну війну. Американський генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що росія не завдаватиме ядерного удару по Україні через страх перед США.