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"Цивілізація дійшла і до правого берега": McDonald's відкриває ще 7 ресторанів у Києві

Автор
Юлія Рейтер Юлія Рейтер
Дата публікації
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Мережа ресторанів поступово повертається в Україну Новина оновлена 26 вересня 2022, 15:28
Мережа ресторанів поступово повертається в Україну

Поки що заклади працюють на доставку

Не довго тривали масові жарти про відкриття перших ресторанів McDonald's лише на лівому берегу Києва — компанія анонсувала відкриття ще 7 ресторанів, серед яких і 5 тих, що розташовані на правому березі Дніпра столиці, але досі вони працюють тільки на доставку кур'єрами. Це станеться вже у вівторок, 27 вересня, тобто через тиждень після відкриття перших трьох закладів.

Про це повідомила пресслужба на офіційній сторінці українського McDonald's у Фейсбуці. Як зазначалося, частина з цих ресторанів знаходяться на правому березі Дніпра.

  • вул. Теодора Драйзера, 4;
  • вул Вишгородська, 33А;
  • вул Велика Васильківська, 22;
  • просп. Броварський, 27;
  • просп. Академіка Палладіна, 7-А;
  • просп. Леся Курбаса, 19-А;
  • просп. Оболонський, 26-А.

Загалом тепер буде працювати 10 ресторанів у Києві — 5 на лівому і 5 на правому березі міста. Щодо відкриття ресторанів для відвідування клієнтами інформація ще не з'явилася, але попередньо це планували зробити в жовтні.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на лівому березі Дніпра в Києві відкрили перший McDonald's після повномасштабного вторгення росії. Вільні кур'єри на доставку закінчилися за кілька хвилин.

Теги:
#Україна #McDonalds #Війна #Ресторани #Правий берег Дніпра #Київ