"Цивілізація дійшла і до правого берега": McDonald's відкриває ще 7 ресторанів у Києві

Поки що заклади працюють на доставку

Не довго тривали масові жарти про відкриття перших ресторанів McDonald's лише на лівому берегу Києва — компанія анонсувала відкриття ще 7 ресторанів, серед яких і 5 тих, що розташовані на правому березі Дніпра столиці, але досі вони працюють тільки на доставку кур'єрами. Це станеться вже у вівторок, 27 вересня, тобто через тиждень після відкриття перших трьох закладів.

Про це повідомила пресслужба на офіційній сторінці українського McDonald's у Фейсбуці. Як зазначалося, частина з цих ресторанів знаходяться на правому березі Дніпра.

вул. Теодора Драйзера, 4;

вул Вишгородська, 33А;

вул Велика Васильківська, 22;

просп. Броварський, 27;

просп. Академіка Палладіна, 7-А;

просп. Леся Курбаса, 19-А;

просп. Оболонський, 26-А.

Загалом тепер буде працювати 10 ресторанів у Києві — 5 на лівому і 5 на правому березі міста. Щодо відкриття ресторанів для відвідування клієнтами інформація ще не з'явилася, але попередньо це планували зробити в жовтні.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на лівому березі Дніпра в Києві відкрили перший McDonald's після повномасштабного вторгення росії. Вільні кур'єри на доставку закінчилися за кілька хвилин.