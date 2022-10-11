Син залишився сиротою: дитяча лікарка загинула внаслідок ракетного удару в Києві

Жінка працювала в лікарні гематологом протягом 11 років

У понеділок, 10 жовтня, російська федерація завдала ракетної атаки по великій кількості українських регіонів. Внаслідок цього загинуло 12 громадян, ще 80 — поранені. Серед них лікарка дитячої лікарні Оксана Леонтьєва, яка через обстріл Києва загинула по дорозі на роботу.

Про це повідомили на офіційній сторінці у Фейсбук національної дитячої спеціалізованої лікарні Києва "Охматдит", де жінка працювала. Як зазначається, її машина згоріла вщент у середмісті під час вибуху.

"Вона працювала у відділенні трансплантації кісткового мозку 11 років. Оксана рятувала дітей з раком крові. Ця молода жінка була справжнім професіоналом і опорою для своїх пацієнтів та колег. Вона була самовідданою та відповідальною людиною і лікарем", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у жінки залишився 5-річний син Григорій, якого вона зранку, 10 жовтня, завезла в дитячий садок. Тепер дитина стала сиротою, батько також помер рік тому. Виховувати хлопчика буде дідусь.

Повідомлення лікарні

Як повідомляв "Телеграф" раніше, росіяни у вівторок, 11 жовтня, здійснили нову ракетну атаку на Україну і пошкодили об'єкти інфраструктури. Повітряна тривога по всій території України тривала приблизно п'ять годин.