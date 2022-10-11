Графіки відключення світла: у ДТЕК уточнили інформацію для українців

Українців закликають підготуватися до відключень електроенергії заздалегідь

В Україні через військову агресію росії, котра вже другий день поспіль гатить ракетами по інфраструктурних об'єктах, у кількох областях виникли серйозні проблеми із подачею електрики та води. З огляду на це у частині регіонів вирішили частково обмежити подачу світла, аби знизити навантаження на постраждалу від російських ударів енергосистему.

Так, у вівторок, 11 жовтня, компанія ДТЕК опублікувала оновлений і більш детальний графік часткових відключень електрики у місті Києві на випадок дефіциту потужності системи.

"У поточній складній ситуації для вашого комфорту ми розділили всі адреси міста на 3 черги і будемо обмежувати постачання світла почергово. Ми публікуємо графіки аби ви могли заздалегідь спланувати використання електроприладів", — йдеться в тексті повідомлення компанії.

Мова йде про три черги, а саме:

проведення першої заплановано з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 00:00 годин;

та з друга відбуватиметься з 12:00 до 16:00 години;

остання, третя черга — з 16:00 до 20:00.

Крім того, у ДТЕК наголосили, що планують вдаватися до вищевказаного графіку при умові, що у державної енергокомпанії НЕК Укренерго виникне необхідність збалансувати енергосистему.

"Просимо всіх бути заощадливими та обмежити використання електричних приладів з 07.00 до 11.00 та з 17.00 до 22.00", — закликали у ДТЕК.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли саме та в яких районах столиці планується віялове відключення електроенергії.