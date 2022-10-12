Київщина може знову залишитися без світла: перелік адрес та розклад

Проблеми з електрикою продовжуються

У зв'язку з масованим обстрілом російськими окупантами території України в понеділок, 10 жовтня, були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури міст. У Києві та області проблеми з електромережою продовжуються, так як проводиться ліквідація наслідків атаки. Відомо, що в середу, 12 жовтня, будуть проходити відключення електропостачання в Київській області.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації з посиланням на розпорядження ДТЕКу "Київських регіональних електромереж", яке видало НЕК Укренерго. Згідно з їхньою інформацією, від електрики можуть відключити клієнтів двох черг:

1 черга – 6:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-02:00;

2 черга – 10:00-14:00, 18:00-22:00, 02:00-06:00.

Крім того, був опублікован графік з переліком населених пунктів, вулиць, споживачів, що відключаються, а також часові проміжки, коли це може статися. До того ж раніше ДТЕК "Київські електромережі" повідомили також про відключення електропостачання трьох черг споживачів через дефіцит енергопотужностей у Києві. Багато районів можуть тимчасово залишитися без електрики. Однак, слід розуміти, що графік буде застосований, якщо у НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему.

Повідомлення ДТЕК

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Офісі президента України наполегливо попросили громадян зменшити використання електроенергії.