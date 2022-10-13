Ворог атакував критичну інфраструктуру на Київщині: подробиці нападу (фото, відео)

На місці працюють ДСНС та слідчі

росія вранці 13 жовтня знову атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. На Київщині дісталося Макарівській сільській громаді — зафіксовано приліт в об’єкт критичної інфраструктури.

Удар по такому об’єкту на Київщині підтвердив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Він повідомив, що відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків та документацією атаки. Глава Макарова Вадим Токар повідомив, що ударів було три. Їх завдали за допомогою "шахідів".

Після влучення помітили дим. Точне місце не вказується з міркувань безпеки.

Дим після прильоту

Від Макарова до Києва трохи більш як 50 км. У громаді є багато сільгосппідприємств.

Макарів на карті

Голова поліції Київської області Андрій Небутов розповів деталі атаки дронами-камікадзе на Бучанський район. Він повідомив, що внаслідок вибухів почалася пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає. Небитов також опублікував фото з місця, на них видно залишки дрону "Герань" — так росіяни перейменували "Shahed 136".

Уламки дрону

Деталь від дрону

Росія останніми днями збільшила кількість атак з безпілотників щодо України. Вона запускає їх не лише з окупованих територій України, а й з Білорусі – туди привезли понад 30 безпілотників. Через використання цих дронів-камікадзе повітряні тривоги в нашій країні стають довшими — швидкість апарату до 200 км на годину і вони можуть змінювати напрям атак.