Мілота дня: з-під завалів у Києві врятували рудого котика Філю (фото та відео)

У Філі залишилося ще вісім життів

Ранок понеділка, 17 жовтня, став неймовірно похмурим для українців, зокрема, по Києву завдали масованого удару дрони-камікадзе, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Однак є й привід для маленької радості — під завалами будинку в Києві вдалося знайти кота живим.

Його фото та відео з місця подій активно тиражують у соціальних мережах.

Після удару по житловому будинку під завалами шукали людей, врятували більше десятка людей, і, поки шукали решту, знайшли і кота.

Виявилося, що рудого щасливчика звуть Філя, він сильно постраждав внаслідок інциденту, але головне, що зміг вижити.

Тільки подивіться, як дбайливо рятувальник тримає руду малечу

Філі дуже пощастило вижити після такого

Як бачимо на відео, кіт явно шокований і не може вільно рухати всім тілом, але може ворушити лапами і кричати. Йому нададуть усю необхідну допомогу і зроблять усе можливе для відновлення здоров’я.

Варто зауважити, що доброта українців до братів наших менших вразила користувачів мережі.

"Українці неймовірні! Нас вбивають. А ми рятуємо котиків на руїнах", "Ми повинні допомагати всім українцям! Котик теж свій!", "Рятувальникам шана і подяка нескінченна", "Котейка отримав ще одне життя", — серед іншого пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні та за межами країни прославився пес Крим, який вижив після ракетного удару по Дніпру і сидів на руїнах будинку, чекаючи своїх загиблих господарів.