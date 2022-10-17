Мілота дня: з-під завалів у Києві врятували рудого котика Філю (фото та відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У Філі залишилося ще вісім життів
Ранок понеділка, 17 жовтня, став неймовірно похмурим для українців, зокрема, по Києву завдали масованого удару дрони-камікадзе, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Однак є й привід для маленької радості — під завалами будинку в Києві вдалося знайти кота живим.
Його фото та відео з місця подій активно тиражують у соціальних мережах.
Після удару по житловому будинку під завалами шукали людей, врятували більше десятка людей, і, поки шукали решту, знайшли і кота.
Виявилося, що рудого щасливчика звуть Філя, він сильно постраждав внаслідок інциденту, але головне, що зміг вижити.
Як бачимо на відео, кіт явно шокований і не може вільно рухати всім тілом, але може ворушити лапами і кричати. Йому нададуть усю необхідну допомогу і зроблять усе можливе для відновлення здоров’я.
Варто зауважити, що доброта українців до братів наших менших вразила користувачів мережі.
"Українці неймовірні! Нас вбивають. А ми рятуємо котиків на руїнах", "Ми повинні допомагати всім українцям! Котик теж свій!", "Рятувальникам шана і подяка нескінченна", "Котейка отримав ще одне життя", — серед іншого пишуть у коментарях.
Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні та за межами країни прославився пес Крим, який вижив після ракетного удару по Дніпру і сидів на руїнах будинку, чекаючи своїх загиблих господарів.