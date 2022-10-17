"Коли ми працювали, був обстріл дронами-камікадзе": під час атаки на Київ постраждали двоє рятувальників (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Двоє рятувальників постраждали під час повторної атаки дронів-камікадзе у Києві
Ранкова атака дронів-камікадзе на Київ у понеділок, 17 жовтня, попередньо забрала життя чотирьох людей, а під час рятувальних робіт на місці житлового будинку, що обвалився, постраждали двоє рятувальників.
Про це "Телеграфу" на місці НП розповіла співробітниця столичного главку Держслужби України з НС.
"Рятувальники постраждали під час другого прильоту. З ранку у нас було три прильоти, один пошкодив нежитлову будівлю, і коли ми працювали, був обстріл дронами-камікадзе. І саме під час обстрілу постраждали двоє рятувальників", — розповіла рятівниця нашому кореспонденту.
За її словами, одного постраждалого співробітника ДСНС "завтра вже відпустять лікарі", оскільки він має шоковий стан, а другого з переломом руки доставлено до лікарні.
"Слава богу, ушкодження незначні, тож все буде добре", — резюмувала вона.
Інформацію про постраждалих рятувальників підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.
"Під час рятувальної операції у житловому будинку у Шевченківському районі постраждали і працівники ДСНС. Вони перебували на об’єкті, гасили пожежу та рятували людей. Двоє рятувальників у стаціонарах столичних лікарень. Їхньому життю нічого не загрожує", – розповів Кличко, повідомляє пресслужба мера.
Раніше він повідомив, що під час рятувальних робіт на місці будинку рятувальники знайшли тіло четвертого загиблого.
"Рятувальники виявили та дістали ще одне тіло — загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди", — повідомив мер.
Як повідомлялося, вранці 17 жовтня атаки дронів-камікадзе зазнав не лише Київ, а також вибухи чули в Запоріжжі, Сумській та Дніпропетровській областях.