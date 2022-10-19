Над Києвом збито кілька ракет, вибухи продовжуються: що відомо на даний момент

Росіяни знову спробували обстріляти Київ ракетами

Незважаючи на те, що у росії стає менше ракет, вона не припиняє обстрілювати ними міста України. Так, у середу, 19 жовтня, на Київ було здійснено ракетну атаку, яку відбила українська протиповітряна оборона.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

"Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях! ППО продовжує працювати", — повідомив Кличко о 14:57 середи.

Після цього деякі місцеві телеграм-канали з посиланням на читачів повідомили, що уламок однієї з ракет впав посеред двору в столиці і опублікували фотографії об’єкта, що впав.

Уламки впали у дворі будинку у Києві

Офіційного підтвердження цієї інформації на момент публікації новини немає.

При цьому журналіст Андрій Цаплієнко зазначає, що уламки, опубліковані на фото, є розгонним блоком від німецької ППО Iris-T, які нещодавно німецький уряд передало Україні.

"Розгінний блок від німецької ППО Iris-T. Це означає, що найновіша система від союзників уже попрацювала в Україні", — написав він.

Разом з тим, низка ЗМІ пишуть, що над Київською областю було збито п’ять із п’яти ракет і публікують фото вибухів у небі. Також з’являються фото характерних клубів диму в небі, що залишаються після вибуху.

Фото вибухів у небі

Робота ППО на Київщині

При цьому атака на столицю України не припиняється. Через 20 хвилин кияни, зокрема мешканці Оболоні, чули ще вибухи, які також є, ймовірно, роботою ППО.

Також через приблизно 15 хвилин у Києві знову були чутні вибухи.

При цьому інформації про "прильоти" немає, а отже всі ці звуки результат успішної роботи ППО.

Тим часом у деяких районах Києва, зокрема на лівому березі, на Позняках, зникло електропостачання.

Також повідомляється, що атаку зазнав не лише Київ. Так, повідомляється про вибухи на Івано-Франківщині, що опосередковано підтвердила голова місцевої обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Крім цього, у Вінницькій області ворожа атака досягла мети і є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури, про що повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Знову ворог б’є по енергетичним об’єктам. Є влучання і по Вінницькій області. Рятувальні служби працюють на місці", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, це вже не перші атаки росії по Україні 19 жовтня. Так, уночі потужно прилетіло по Кривому Рогу, а також було атаковано Запорізьку область.