Був відважним воїном: у боях на Донеччині загинув київський поліцейський (фото)

Українець був одним із бійців полку спецпризначення "Київ"

Російські окупанти, які демонтрують зайву активність на Донбасі, регулярно змушують українських захисників ризикувати своїм життям. Дехто з наших військовослужбовців, на жаль, гине у жорстоких боях, як це сталося з київським поліцейським Олександром Лемаком. Ворожа куля обірвала його життя у п’ятницю, 21 жовтня.

Про смерть бойового товариша повідомила пресслужба поліції Києва, передає "Телеграф". Поліцейський, у складі полку патрульної служби поліції спецпризначення "Київ", загинув під час ворожого обстрілу на Донеччині.

Олександр Лемак служив у штурмовому зводі, який був частиною 2 роти швидкого реагування. 21 жовтня поліцейського та його побратимів накрили шквальним вогнем російські окупанти. На жаль, від отриманих поранень чоловік помер.

Поліцейський Олександр Лемак служив на Донбасі

"Колеги завжди пам’ятатимуть Олександра як доброго, відповідального та мужнього напарника, відважного воїна, який любив свою родину, нашу країну та загинув, щоб ми могли бути у вільній Україні", — зазначили товариші по службі Олександра.

Також вони пообіцяли назавжди запам’ятати свого героїчного колегу та висловили свої співчуття родичам загиблого. Його смерть російським солдатам не вибачать.

Нагадаємо, що кілька днів тому ворожа міна забрала життя двох бравих рятувальників ДСНС на Харківщині. Їхній автомобіль підірвався на російському снаряді поблизу Ізюма.