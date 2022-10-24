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На Майдані побільшало прапорів з іменами загиблих захисників (фото)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
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Люди вшановують пам'ять бійців, які загинули в боях із російськими окупантами Новина оновлена 24 жовтня 2022, 17:36
Люди вшановують пам'ять бійців, які загинули в боях із російськими окупантами

На Майдані Незалежності встановлюють прапорці із іменами воїнів.

В Києві на Майдані Незалежності побільшало прапорців із позивними загиблих бійців. Ще в червні родичі бійців полку "Азов" встановили перші 55 прапорців з іменами захисників, що боронили Маріуполь.

З часом прапорців значно побільшало, зараз їх вже сотні. Крім блакитно-жовтих з'явилися білоруські і грузинські прапори з іменами іноземців, які загинули на війні за свободу України.

Серед прапорців встановлені плакати з написами: "Через путіна загинуло багато іноземці". "путін вбиває українців".

На кожному прапорці написано позивний воїна та дату його загибелі.

Люди приходять на Майдані Незалежності і вшановують пам'ять захисників, що віддали своє життя, захищаючи Україну.

Це місце нагадує про подвиг загиблих. Полеглі воїни гідні того, щоб залишилися в історії, як приклад мужності для наступних поколінь.

В Києві на Майдані Незалежності прапорці з позивними загиблих захисників
На Майдані Незалежності встановили прапорці із іменами воїнів
В Києві на Майдані Незалежності прапорці з позивними загиблих захисників
Встановлено вже сотні прапорців
В Києві на Майдані Незалежності прапорці з позивними загиблих захисників
В Києві на Майдані Незалежності прапорці з позивними загиблих захисників
Серед блакитно-жовтих з'явилися білоруські і грузинські прапори
В Києві на Майдані Незалежності прапорці з позивними загиблих захисників
Також запалюють лампадки і свічки
В Києві на Майдані Незалежності прапорці з позивними загиблих захисників
В Києві на Майдані Незалежності прапорці з позивними загиблих захисників
Українці вшановують пам'ять бійців, які загинули

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів загинув дитячий тренер Чума Руслан Вікторович. А 22 жовтня стало відомо, що у боях на Донеччині загинув київський поліцейський Олександр Лемак.

Теги:
#Майдан Незалежності #Азов #ЗСУ #Київ #Захисники