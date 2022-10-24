На Майдані побільшало прапорів з іменами загиблих захисників (фото)

На Майдані Незалежності встановлюють прапорці із іменами воїнів.

В Києві на Майдані Незалежності побільшало прапорців із позивними загиблих бійців. Ще в червні родичі бійців полку "Азов" встановили перші 55 прапорців з іменами захисників, що боронили Маріуполь.

З часом прапорців значно побільшало, зараз їх вже сотні. Крім блакитно-жовтих з'явилися білоруські і грузинські прапори з іменами іноземців, які загинули на війні за свободу України.

Серед прапорців встановлені плакати з написами: "Через путіна загинуло багато іноземці". "путін вбиває українців".

На кожному прапорці написано позивний воїна та дату його загибелі.

Люди приходять на Майдані Незалежності і вшановують пам'ять захисників, що віддали своє життя, захищаючи Україну.

Це місце нагадує про подвиг загиблих. Полеглі воїни гідні того, щоб залишилися в історії, як приклад мужності для наступних поколінь.

На Майдані Незалежності встановили прапорці із іменами воїнів

Встановлено вже сотні прапорців

Серед блакитно-жовтих з'явилися білоруські і грузинські прапори

Також запалюють лампадки і свічки

Українці вшановують пам'ять бійців, які загинули

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів загинув дитячий тренер Чума Руслан Вікторович. А 22 жовтня стало відомо, що у боях на Донеччині загинув київський поліцейський Олександр Лемак.