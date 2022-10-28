Світло у Києві: у Кличка дві новини для киян - погана та хороша

Відновлення столичної енергосистеми відбудеться не скоро

У п'ятницю, 28 жовтня, міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до киян одразу з двома новинами, одна з яких стосувалася відключення електроенергії у столиці, а інші — захисту від російських "прильотів".

В ефірі телеканалу "Київ" столичний градоначальник розповів, що на відновлення енергосистеми Києва знадобиться 2-3 тижні.

"Фахівці кажуть, що на сьогодні дефіцит електроенергії у Києві становить 25-50%. Ця різниця стосується часу піку, коли масове споживання. Вибачте, але це вимушені кроки. Ми робимо все, щоб відновити нормальне енергопостачання", — повідомив Кличко.

Позитивна новина полягає у тому, що Київ отримав від західних партнерів нові системи протиповітряної оборони.

"Військові мене запевнили, що зараз нове обладнання ППО надійшло в столицю. Небо буде більш захищене. Сподіваємось, що атак та провокацій з дронами-камікадзе вже не буде", — зазначив мер столиці.

Нагадаємо, що у Києві після прильотів російських дронів-камікадзе по об'єктах енергетичної інфраструктури запровадили віялові відключення світла. Їх здійснюють хвилями залежно від району міста — нові графіки обіцяють оприлюднити найближчим часом, але в ДТЕК вже попередили, що позитиву у них буде мало, адже киянам доведеться сидіти без світла по 4-5-6 годин.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Укренерго розповіли, чи є в окупантів шанси залишити Україну без електроенергії.