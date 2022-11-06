Киян закликають готуватися покинути столицю: які сценарії звучать перед важкою зимою

Чиновників турбує можливе відключення всіх важливих систем життєзабезпечення — електроенергії, води та опалення

Україна продовжує жити в режимі економії електрики через регулярні російські удари по об’єктах критичної інфраструктури. У Києві, наприклад, готуються до найгіршого результату — абсолютного блекауту та фактичної паралізації міста на тривалий час. Мер столиці Віталій Кличко попереджає: росіяни здатні залишити головне місто країни без опалення, світла, води та навіть зв’язку. Саме тому киянам та гостям міста пропонують підготувати хоча б мінімальні запаси.

Попередження від Кличка пролунало в ефірі національного телемарафону, повідомляє "Телеграф". Серед іншого мер Києва зазначив, що якщо мешканці мають можливість виїхати на холодну пору року за місто, то краще вдатися саме до такого плану.

За словами чиновника, міська влада робить все можливе, щоб не допустити одночасного колапсу всіх систем. Проте від ворога очікується всього.

"Від того, наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, залежить і майбутнє країни, і майбутнє кожного з нас, — сказав Віталій Кличко. — Ми не відкидаємо [тотального блекауту столиці — ред.]. Ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати, щоб підготуватися".

Для цього у столиці планують спорудити близько 1000 пунктів, у яких городяни зможуть обігрітися у разі кризової ситуації. Однак вони можуть не впоратися із напливом людей — у Києві зараз перебуває близько трьох мільйонів людей.

"Якщо у нас світла і водопостачання не буде, прорахуйте: якщо у вас є родичі та знайомі у передмісті Києва, де є окреме водопостачання, піч, тепло, щоб тимчасово там перебувати, — будь ласка, домовтеся на випадок поганого сценарію, щоб ви могли провести деякий час у своїх друзів та знайомих", — наголосив мер столиці.

Втім, імовірно, якщо варіант з виїздом киян влаштовує, його слід планувати за межі області. За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби в інтерв’ю hromadske, не виключаються варіанти з тим, що інфраструктуру електропостачання можуть розбити так, що регіон залишиться без світла на тривалий час.

"На жаль, у нас такий ворог, що складно передбачати умови ураження, — зазначив він. — Тому є реальна загроза, що ми на строк до двох тижнів можемо опинитися без світла".

Цілком можливо, що Київ готуватиметься навіть до екстреної евакуації населення у разі блекауту. Про це пише The New York Times, посилаючись на дані директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Чиновник наголосив: якщо фахівці повідомлять, що енергетична система знаходиться на межі колапсу, людям наполегливо рекомендуватимуть виїхати за межі міста. Він сподівається, що попередження у разі потреби надійде хоча б за 12 годин до кризового моменту.

Наразі ситуація поки залишається контрольованою, значного відтоку людей зі столиці не спостерігається. При цьому киянам все ж варто підготуватися до того, що в якийсь момент все може різко змінитися на гірше.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у разі відключення електроенергії можна просто зарядити батарею телефону.

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