По Києву завдано ракетного удару, є прильоти: всі подробиці (ОНОВЛЕНО)

Уламки ракети впали на житлові будинки

Вдень 15 листопада російські окупанти запустили ракети українською столицею. Офіційні джерела повідомляють про два вибухи. Інформація про жертв та постраждалих встановлюється. Мешканців Києва та Київської області просять перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Мер Києва Віталія Кличка у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив, що в одному з районів міста, за попередньою інформацією, під час ракетної атаки було два "прильоти" по житлових будинках. Також ще кілька ракет було збито ППО.

Водночас у Telegram-каналі радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка повідомляється, що ППО збило над столицею ракету, яка була націлена на один з об’єктів критичної інфраструктури. За його словами, уламки ракети впали на житлові будинки.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі опублікував відео з місця події.

Зазначимо, що російські окупанти здійснюють масований ракетний обстріл України. Вибухи пролунали вже у кількох містах.

Віталій Кличко о 16:04 повідомив про ще одне потрапляння до житлового багатоквартирного будинку в Печерському районі Києва.

У Київській обласній військовій адміністрації попередили громадян, що в регіоні запроваджуються екстрені відключення електрики. Тим часом російські окупанти продовжують обстрілювати область. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Також Кличко опублікував інформацію про те, що в одному із будинків, куди потрапила ракета, виявили тіло одного загиблого. Рятувально-розшукові роботи продовжуються.

Уламки ракети впали на житловий будинок у Києві. Фото - Reuters

Нагадаємо, що раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що у дні проведення саміту "Великої двадцятки, 15 та 16 листопада, росія може завдати чергових масованих ударів по містах України.