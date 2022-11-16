Чорні дірки замість вікон: як виглядає житловий будинок у Києві після атаки росії (ексклюзивне фото)

В одному з будинків виникла велика пожежа

Масована ракетна атака, яку росія провела у вівторок, 15 листопада, стала однією з найбільших в Україні з початку війни, серед іншого сильно дісталося і Києву, де уламки ракети впали на житловий будинок.

У розпорядженні "Телеграфу" опинилося ексклюзивне фото, як виглядає цей будинок на ранок середи, 16 листопада.

Як видно на знімку, найбільше постраждала одна квартира на третьому поверсі п’ятиповерхівки, там замість вікна залишилася тільки велика чорна дірка у стіні. Повибивало і сусідні вікна.

Також будинок сильно почорнів після пожежі.

Будинок у Печерському районі Києва після ракетної атаки 15.11.2022

Також кілька ефектних фото гасіння пожежі опублікували столичні рятувальники:

Після падіння уламків виникла серйозна пожежа

Задіяли десятки рятувальників

Нагадаємо, що на Київщину спрямували багато ракет, проте більшість із них збили засоби протиповітряної оборони. Серед іншого частина ракет прямувала у важливий стратегічний об’єкт і їх збили, а уламки впали в трьох місцях.

Зокрема, уламки впали на два будинки в Печерському районі Києва, проте лише в одному з них обійшлося без жертв, в іншому ж загинула жінка.

Як повідомляв "Телеграф", зачепили ракети і територію Польщі, — впали на прикордонній території країни НАТО.