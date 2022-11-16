Попадання ракети в житловий будинок у Києві: що відбувалося після прильоту (ексклюзивний фоторепортаж)

Рятувальники евакуювали мешканців будинку одразу після влучення ракети

У вівторок, 15 листопада, росія завдала масованого ракетного удару по Україні, окрему увагу приділивши обстрілам столиці. Попри те, що більша частина ракет була перехоплена силами ППО, проте уламки змогли завдати помітних збитків ряду житлових будинків у Печерському районі, внаслідок чого загинула жінка.

На місці події побував кореспондент "Телеграфа", який показав, що відбувалося біля потерпілого будинку у перші години після "прильоту".

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, до постраждалої будівлі одразу прибули дев’ять одиниць спеціальної техніки та 45 рятувальників, які оперативно евакуювали всіх мешканців та ліквідували осередки займання.

ФОТО: Євгенія Загороднього

Загалом у Печерському районі прильоти було зафіксовано у двох місцях, друга ракета теж упала на житловий будинок, але там обійшлося без постраждалих. Третя ракета впала на території недобудованого заводу в Оболонському районі.

Загалом ракетна атака 15 листопада стала наймасовішою від початку повномасштабного вторгнення. В Україні було випущено близько сотні ракет, з яких понад 70 було збито.

Дісталося не лише Україні, а й сусіднім країнам. Зокрема, у Молдові після обстрілу почалися серйозні перебої з електрикою, а в Польщі падіння ракети призвело до загибелі двох людей.