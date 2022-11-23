Скільки ракет летіли на Київ: Кличко назвав вражаючу цифру

Більшість ракет вдалося збити

23 листопада росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по українських містах. Стало відомо, що по столиці України російські окупанти сьогодні випустили понад 30 ракет.

Мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону розповів, що на місто летіла 31 ракета. З них 21 ракету вдалося збити. За його словами, цю інформацію він отримав від військових.

"Наразі частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання, працівники Київводоканалу та Київенерго працюють, щоб відновити. У нас 11 людей було поранено. 10 людей — госпіталізовано, з них — 1 дитина. З приводу загиблих — інформація відсутня", — сказав Кличко.

Нагадаємо, що в результаті ракетної атаки в українських містах запровадили аварійні відключення світла. Крім того, у деяких областях відбулися перебої із водопостачанням. Також було зафіксовано проблеми з мобільним зв’язком.

Раніше видання "Телеграф" повідомляло про те, що під час масованої ракетної атаки росії по містах України, в день саміту "Великої двадцятки", 15 листопада, окупанти випустили рекордну кількість ракет з початку війни.