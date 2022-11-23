Серед загиблих – юна дівчина: що відомо про жертв ракетного удару по Києву

У столиці загинули троє людей під час ракетного обстрілу

Російські окупанти продовжують бити ракетами мирними містами України. У середу, 23 листопада, росія здійснила черговий масований ракетний удар. У столиці внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі.

У своєму офіційному Telegram-каналі мер міста Київ Віталій Кличко повідомив, що внаслідок вибухів у столиці 11 людей отримали різні травми. З них 10 було госпіталізовано. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці. Також він розповів, що троє людей під час обстрілу столиці загинули. Серед них 17-річна дівчина.

Нагадаємо, що вибухи вдень 23 листопада лунали у різних районах Києва. Міська влада повідомила, що окупанти потрапили по одному з об’єктів інфраструктури. Крім того, ракета потрапила двоповерховим житловим будинком на Київщині. Трьох його мешканців врятувати не вдалося. Ще шість людей постраждали.

Ракетний удар по Київщині

Пізніше в ефірі телемарафону мер Віталій Кличко розповів, що російські окупанти сьогодні випустили по Києву понад 30 ракет. Однак нашим військовим вдалося збити більшу частину з них.