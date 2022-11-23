Ракетний удар по багатоповерхівці під Києвом: з’явилися нові подробиці та фото

З’явилася інформація про жертв та постраждалих внаслідок ракетного удару по місту на Київщині

23 листопада росія здійснила черговий масований обстріл українських міст. В результаті одна з ракет вдарила по житловому будинку у Вишгороді Київської області. Стали відомі нові подробиці події.

Як повідомляють на офіційній сторінці Офісу Генерального прокурора України, за попередньою інформацією, внаслідок влучення ракети до житлового будинку загинуло четверо людей. Ще понад 20 людей було травмовано. Точна інформація про кількість жертв та постраждалих встановлюється.

Ракетний удар по житловому будинку у Вишгороді. Фото — Офіс Генерального прокурора

За інформацією начальника Головного управління Національної поліції Київської області Андрія Нєбитова, у Вишгороді під час ракетного обстрілу постраждали 27 людей.

Ракетний удар по житловому будинку у Вишгороді. Фото — Офіс Генерального прокурора

Крім того, від ворожого обстрілу постраждав приватний житловий сектор у смт Чабани Фастівського району. Водночас було зафіксовано влучення в об’єкт критичної інфраструктури регіону.

Ракетний удар по житловому будинку у Вишгороді. Фото — Олексій Куліба

В Офісі Генпрокурора зазначили, що Київською обласною прокуратурою було розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Ракетний удар по житловому будинку у Вишгороді. Фото — Олексій Куліба

На місцях події продовжують роботу експерти, слідчі, прокурори, а також співробітники поліції та екстрених служб.

Ракетний удар по житловому будинку у Вишгороді. Фото — Олексій Куліба

Нагадаємо, що раніше мери Києва Віталій Кличко повідомив точну кількість ракет, які російські окупанти 23 листопада випустили по столиці. Нашим військовим вдалося збити більшу частину з них.