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Ракетний удар по багатоповерхівці під Києвом: з’явилися нові подробиці та фото

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Вишгород. Наслідки ракетного удару Новина оновлена 23 листопада 2022, 19:34
Вишгород. Наслідки ракетного удару. Фото Олексій Кулеба

З’явилася інформація про жертв та постраждалих внаслідок ракетного удару по місту на Київщині

23 листопада росія здійснила черговий масований обстріл українських міст. В результаті одна з ракет вдарила по житловому будинку у Вишгороді Київської області. Стали відомі нові подробиці події.

Як повідомляють на офіційній сторінці Офісу Генерального прокурора України, за попередньою інформацією, внаслідок влучення ракети до житлового будинку загинуло четверо людей. Ще понад 20 людей було травмовано. Точна інформація про кількість жертв та постраждалих встановлюється.

Вишгород, ракетний удар, житловий будинок, Україна
Ракетний удар по житловому будинку у Вишгороді. Фото — Офіс Генерального прокурора

За інформацією начальника Головного управління Національної поліції Київської області Андрія Нєбитова, у Вишгороді під час ракетного обстрілу постраждали 27 людей.

Вишгород, ракетний удар, житловий будинок, Україна
Ракетний удар по житловому будинку у Вишгороді. Фото — Офіс Генерального прокурора

Крім того, від ворожого обстрілу постраждав приватний житловий сектор у смт Чабани Фастівського району. Водночас було зафіксовано влучення в об’єкт критичної інфраструктури регіону.

Вишгород, ракетний удар, житловий будинок, Україна
Ракетний удар по житловому будинку у Вишгороді. Фото — Олексій Куліба

В Офісі Генпрокурора зазначили, що Київською обласною прокуратурою було розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Вишгород, ракетний удар, житловий будинок, Україна
Ракетний удар по житловому будинку у Вишгороді. Фото — Олексій Куліба

На місцях події продовжують роботу експерти, слідчі, прокурори, а також співробітники поліції та екстрених служб.

Вишгород, ракетний удар, житловий будинок, Україна
Ракетний удар по житловому будинку у Вишгороді. Фото — Олексій Куліба

Нагадаємо, що раніше мери Києва Віталій Кличко повідомив точну кількість ракет, які російські окупанти 23 листопада випустили по столиці. Нашим військовим вдалося збити більшу частину з них.

Теги:
#Київська область #Війна #Вишгород #Ракетний обстріл