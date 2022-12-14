"За Рязань": з’явилися фото та відео наслідків удару дронів по Києву

Столиця вперше за довгий час зазнала масованої атаки

Вранці в середу, 14 грудня, на Київ та область росія направила понад десяток дронів-камікадзе, — більшість із них успішно збили засоби протиповітряної оборони, проте є й руйнування.

В ефірі телеканалу "Київ" показали відео з місця падіння уламків у Києві та залишки дрону, на крилі якого було написано маркером "За Рязань".

Судячи з усього, так оператори дронів хотіли присвятити свою атаку помсті за аеродром у Рязанській області, де ще 5 грудня трапилася "бавовна".

За даними Київської міської військової адміністрації, уламки дрону пошкодили дві адміністративні будівлі у Шевченківському районі столиці. Рятувальники додають, що жертв серед людей внаслідок цього зафіксовано не було. Однак у будинку поблизу вибило вікна. На 08:50 у Києві та області збили 13 дронів-камікадзе.

Так виглядає місце падіння уламків у Києві, обійшлося без жертв

За даними радника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, також постраждав приватний сектор у Вишневому під Києвом.

Пошкодження у Вишневому під Києвом після атаки дронів 14.12.2022

Залишки збитого на Київщині дрону також показав начальник регіональної поліції Андрій Нєбитов:

Збитий у Київській області російський дрон

Нагадаємо, що досить тривалий час росія утримувалася від атак безпілотників по Україні, — це пов’язували з тим, що їхня конструкція не дозволяє використовувати їх на холоді.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно атаки знову відновилися, експерти пов’язують це з можливою модифікацією "Шахедів".